Fazer da roupa velha a moda do futuro

Em meados dos anos 90 os Rio Grande cantavam um postal dos correios que dava notícias a um parente afastado. Contavam-lhe a dada altura que o rapaz trabalhava nos computadores e concluíam: "Dizem que é um emprego com saída." Do outro lado alguém não perceberia bem o que significavam os computadores (entidade vaga e futurista). Se reescrevêssemos a canção, hoje o rapaz com um emprego com saída teria de trabalhar com um pé no passado: na venda de roupas e acessórios em segunda mão e no upcycling, a atualização de peças antigas.