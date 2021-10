ModaLisboa está de volta e lança a pergunta: e agora?

E agora, o quê? É esse o mote, em tradução livre, da 57.ª edição da ModaLisboa, que arranca esta quinta-feira, 7 de outubro, e cujo evento celebra 30 anos de existência. Sob o tema "Now What", a presente edição, que continua a desdobrar-se entre o presencial e o digital, procura encontrar respostas para algumas das perguntas que a pandemia veio adensar no mundo da moda. Fá-lo através da realização de desfiles (sem imposição de estação), conversas e workshops até domingo, 10 de outubro, no Capitólio e na Estufa Fria, em Lisboa.