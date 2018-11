Espinho: Onde as ruas não têm nome - e há vida para além do casino

Entre os fãs e a crítica há quem acredite que a canção Where The Streets Have No Name, dos U2, é uma ode a Nova Iorque, a cidade das compras luxuosas na 5ª Avenida e onde o famoso Central Park se estende da rua 59 à 110. Será? Não consta que Bono Vox e companhia alguma vez tenham estado em Espinho, mas quem será capaz de dizer com convicção que, depois de terem actuado em Vilar de Mouros, em 1982, os irlandeses não passaram por lá para petiscar uns camarões de Espinho, tendo reparado durante um passeio à beira-mar para desmoer o jantar, ao longo da Rua 2, que também em Portugal há um lugar onde as ruas e as avenidas não têm nomes, mas números?Na saída da gare subterrânea de comboios - na Avenida 8, entre a Rua 25 e a 27 -, somos recebidos pelo mar, que não tem de se esforçar muito para conseguir a atenção dos nossos sentidos - a estação fica a menos de 150 metros da praia. Cheira a maresia e conseguimos ouvir as ondas. No momento em que se deixa a estação é quase impossível não saber para que lado fica a praia - mesmo quem nunca tenha estado nesta pequena cidade turística a meros 13 quilómetros do Porto, mas que pertence ao distrito de Aveiro.A cidade parece ter sido desenhada a régua e esquadro por uma pessoa com problemas crónicos de orientação: além do desenho geométrico, as ruas e as avenidas foram denominadas com números. As que vão de norte para sul são ímpares e as que correm de oeste para este, paralelas à praia e em direcção ao interior, receberam numeração par.Que a toponímia de Espinho deva mais à matemática do que à história é algo que vem do início do século XX: os nomes foram alterados pouco depois da instauração da República (a 5 de Outubro de 1910). É que a anterior toponímia destacava personalidades que, directa ou indirectamente, estiveram ligadas à elevação de Espinho a concelho alguns anos antes, em 1899 - ou seja, eram figuras associadas à monarquia que importava apagar das ruas. O resultado é uma cidade fácil de navegar.Quer pelo lugar de destaque que o surf conquistou em anos recentes, quer pela importância histórica da pesca artesanal feita com redes de cerco, quer ainda pelas praias que a tornaram um destino de veraneio no Norte do País, não é exagero dizer que em Espinho o mar é rei e senhor. Confirmá-lo é fácil: basta uma visita à antiga fábrica de conservas transformada em museu municipal. Há duas exposições permanentes - Arte Xávega e Fábrica de Conservas - essenciais para quem quiser conhecer a história da cidade, que, por sua vez, está intimamente ligada à própria história da arte xávega, que remonta ao século XVIII. Foi este tipo de pesca que esteve na origem da fixação dos primeiros espinhenses.Barcos e artefactos usados pelos pescadores estão expostos no museu, onde uma maqueta ilustra a tradição da pesca artesanal na fase da chegada à praia, com o reboque das redes a ser feito por bois. Troquem-se os bois por tractores e é uma tradição que ainda hoje acontece na praia dos Pescadores e a que se pode assistir ao fim do dia (por norma, entre Março e Outubro), momento em que as redes são recolhidas e o peixe é posto em lotes para venda.Na praia dos Pescadores, é habitual ver pessoas em fatos de neoprene e prancha de surf debaixo do braço à procura das melhores ondas. É uma visão que se estende pelos oito quilómetros de praia de Espinho e é provável que as encontrem - as melhores ondas - aí, na praia Azul, das Sereias ou da Baía.Espinho não é daquelas vilas piscatórias encantadoras e pitorescas. Não tem charmosos hotéis-boutique de design nem se lhe conhecem restaurantes com conceito, o que não significa que não se coma bem - antes pelo contrário. Na Rua 2, diante da praia, fica o estabelecimento do sr. Domingos, o restaurante Onda Mar. Tecem-se loas ao seu arroz de feijão com pataniscas de bacalhau, mas é do polvo na brasa, da açorda de camarão, do arroz de marisco e da caldeirada que o sr. Domingos (na foto abaixo, segurando a dita) mais orgulho tem em servir.De certa forma, Espinho é uma cidade onde os anos 90 ainda resistem, mas na qual a vida cultural e desportiva é marcadamente contemporânea e cosmopolita - pode parecer que não, mas é uma óptima mistura. Às competições de surf e de voleibol junta-se uma agenda cultural exigente: na próxima sexta, 16, a percussionista japonesa de culto Midori Takada actua no Auditório de Espinho.A autenticidade que começa a escassear em Lisboa e Porto, há de sobra em Espinho - e é refrescante caminhar de olho nas montras das lojas e dos cafés como a da confeitaria AIPAL, ex-líbris espinhense no campeonato da doçaria -, sabendo que o comércio local aqui é único.É na Rua 19, uma artéria pedonal coberta de calçada portuguesa, que se concentra o comércio tradicional espinhense. Como a Casa Alves Ribeiro, uma mercearia fundada a 2 de Janeiro de 1900 e que ainda se destaca pelos biscoitos tradicionais e amendoins - a especialidade da casa.Segunda-feira é o dia da centenária Feira de Espinho, famosa não só pela sua perseverança, mas também pela variedade de artesanato, cestaria, joalharia, vestuário, floricultura e produtos frescos.Se um transeunte distraído nos der um encontrão, é provável que diga "Peço desculpa" - excepto durante o FEST - Festival Novos Realizadores, Novo Cinema, que em 2019 se realiza entre 24 Junho e 1 de Julho. Nessa semana, serão elevadas as hipóteses de a reacção ser "I'm sorry". A culpa é das centenas de estudantes e profissionais de cinema de todo o mundo que enchem o Multimeios para assistir a palestras e workshops de nomes consagrados do meio.Foi assim na edição de 2018, que coincidiu em dois dias com o 44º FIME - Festival Internacional de Música de Espinho. Já a 42ª edição do CINANIMA, festival que durante uma semana faz de Espinho a capital do cinema de animação, está a decorrer até domingo, 18.Também o Casino Espinho marca a agenda com espectáculos e concertos todas as semanas e está no centro de um ecossistema de bares abertos até ao amanhecer - que enchem a partir das 3h, quando o casino fecha - e onde ainda se fuma. Para alguém de Lisboa, Espinho é, sem qualquer ponta de condescendência, um postal dos anos 90 que queremos colar no frigorífico.