"A Viúva": um "thriller" sobre um testamento envenenado

O mais recente livro de John Grisham conta a história de um advogado peculiar, um testamento milionário e uma cliente que morre misteriosamente.

Mariana Taborda com Gonçalo Correia 08 de janeiro de 2026 às 15:29
Hoje com 70 anos, John Grisham já publicou mais de 40 'thrillers'
Hoje com 70 anos, John Grisham já publicou mais de 40 "thrillers"

Já se passaram quase 40 anos desde que o escritor norte-americano de 70 anos John Grisham se estreou no mundo da literatura com um thriller jurídico e desde então continua a aperfeiçoar o ofício, com quase 50 histórias em salas de tribunal destacadas pelo jornal The New York Times como bestsellers. A obra mais recente do autor, A Viúva, mantém essa fórmula e chegou às livrarias portuguesas em novembro. 

