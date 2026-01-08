"A Viúva": um "thriller" sobre um testamento envenenado

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
O mais recente livro de John Grisham conta a história de um advogado peculiar, um testamento milionário e uma cliente que morre misteriosamente.
Já se passaram quase 40 anos desde que o escritor norte-americano de 70 anos John Grisham se estreou no mundo da literatura com um thriller jurídico e desde então continua a aperfeiçoar o ofício, com quase 50 histórias em salas de tribunal destacadas pelo jornal The New York Times como bestsellers. A obra mais recente do autor, A Viúva, mantém essa fórmula e chegou às livrarias portuguesas em novembro.