Drake, Lana ou Zambujo: os discos que chegam em 2026

O que têm em comum Robbie Williams, Gorillaz, Bill Callahan, Pedro Abrunhosa, MARO, Iolanda, Margarida Campelo, Rita Vian e Sara Correia? Todos terão álbuns novos este ano. E não são os únicos.

Gonçalo Correia 03 de janeiro de 2026 às 08:00
Lana Del Rey é um dos nomes sonantes da indústria musical que tem um álbum novo para lançar em 2026
Se em 2025 a indústria musical global foi tomada pela chamada “música latina” (sobretudo espanhola e sul-americana, via Rosalía e Bad Bunny) e por alguns dos nomes cimeiros da pop americana (Taylor Swift, pois claro), que notas se ouvirão em 2026?

