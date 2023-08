Dos recuperados Aqua a Anitta e Fernando Daniel: as "canções de verão" do Spotify

De canções que eram más "no tempo da Expo 98" e assim continuam "no ano da JMJ" a outras que "põem qualquer um a dar à perna", eis as 10 "músicas essenciais" que o Spotify sugeriu aos portugueses, analisadas pelo crítico Filipe Lamelas.