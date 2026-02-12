Sábado – Pense por si

Perdeu o seu melhor amigo durante as tempestades em Leiria? Há uma plataforma que o pode ajudar a encontrar o seu patudo

Após a tempestade Kristin, o projeto comunitário "Perdidos Tempestade Leiria" tem unido voluntários e tutores para ajudar a localizar cães e gatos que se perderam.

12 de fevereiro de 2026 às 10:02
Perdeu o seu melhor amigo durante as tempestades em Leiria? Este projeto quer ajudar
Perdeu o seu melhor amigo durante as tempestades em Leiria? Este projeto quer ajudar Instagram Perdidos Tempestade Leiria

Depois da tempestade Kristin ter provocado cheias, ventos fortes e alguma desorientação em vários pontos do país, muitos animais de estimação ficaram desaparecidos, deixando tutores apreensivos e à procura de soluções para os reencontrar. Para responder a esta necessidade, um projeto comunitário colaborativo tem vindo a ganhar força e a unir pessoas em torno de um objetivo simples: ajudar a localizar cães e gatos desaparecidos após o temporal.

