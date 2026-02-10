Sábado – Pense por si

Cinemas registam melhor janeiro em receita de bilheteira desde 2004

Salas portuguesas registaram em janeiro 8,8 milhões de euros de receitas.

Lusa 10 de fevereiro de 2026 às 12:47
Cinema aumenta receitas em 2026
Cinema aumenta receitas em 2026 Getty Images

As salas portuguesas de cinema registaram em janeiro 8,8 milhões de euros de receitas, sendo a melhor bilheteira arrecadada naquele mês desde 2004, segundo dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) divulgados esta terça-feira.

Estes dados significam que o mercado da exibição comercial de cinema teve o melhor começo de ano, em termos de receitas, desde 2004, quando o ICA começou a coligir dados estatísticos.

Em termos de audiência, em janeiro os cinemas somaram 1.277.458 espectadores, o que representa o melhor janeiro desde 2016 (1.301.631 entradas).

Comparando com o começo de 2025, janeiro registou aumentos de 27,4% em receita de bilheteiras e de 17,7% no número de espectadores, possivelmente impulsionados pela prestação dos dois filmes mais vistos neste mês: "A Criada", de Paul Feig, e "Avatar: Fogo e Cinzas", de James Cameron.

Segundo o ICA, "A Criada", que se estreou a 01 de janeiro, foi visto por 425.424 espectadores e registou 2,8 milhões de euros de bilheteira, enquanto "Avatar: Fogo e Cinzas", estreado a 17 de dezembro, registou 246.445 entradas e 2,1 milhões de euros de bilheteira.

Em janeiro, a distribuidora Pris Audiovisuais, que distribuiu "A Criada", teve um aumento de 1.500% de receita de bilheteira (2,9 milhões de euros), face aos 180 mil euros obtidos em janeiro de 2025.

Segundo os dados do ICA, "Os Enforcados", coprodução luso-brasileira de Fernando Coimbra, é o filme português mais visto em sala em janeiro, com 1.418 espectadores, seguido de "Justa", de Teresa Villaverde, com 625 espectadores.

