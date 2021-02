Refeições em vácuo? Não se está mal em casa

A Taberna Está-se Bem em Casa, no Porto, fez do vácuo o seu melhor aliado para entregar refeições ao domicílio. Não resisti a experimentar: fiz o milagre da multiplicação nas refeições e no final cruzei os talheres de satisfação.

Sempre tive alguma resistência em pedir refeições para casa. Mesmo se a refeição fosse uma simples pizza, daquelas que já andam a deambular nas motas das cadeias americanas muito antes de haver estafetas com mochilas verdes e amarelas às costas. Por força da pandemia, a minha casmurrice lá cedeu e abri os olhos para as admiráveis ramificações do universo take away e delivery.