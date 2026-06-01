Uma série para ver esta semana: "Fleabag"
Criada, escrita e protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, a série britânica transformou a confissão íntima em comédia mordaz e tornou-se referência. Para (re)descobrir na Prime Video.
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Edição de 26 de maio a 1 de junho
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Uma série para ver esta semana: 'Fleabag'
Comédia dramática britânica sobre uma mulher em Londres que tenta lidar com o luto, relações falhadas, conflitos familiares e uma vida emocional em permanente desordem, Fleabag acompanha uma protagonista sem filtro, muitas vezes autodestrutiva, que usa o humor como forma de defesa.
O ponto de partida podia parecer simples - uma mulher a tentar recompor a vida enquanto sabota quase tudo à sua volta -, mas Fleabag distingue-se pela forma como transforma esse caos numa linguagem própria. Waller-Bridge fala diretamente para a câmara, cria uma relação de cumplicidade com o espectador, como se fizessemos parte de cada momento, sem nunca perder ritmo.
À volta desta está um elenco que conta com Sian Clifford (Claire, a irmã controlada e emocionalmente contida), Olivia Colman (a madrasta, uma presença familiar tão cordial quanto venenosa), Bill Paterson, Hugh Skinner e Brett Gelman, bem como Andrew Scott, que integra a série na segunda temporada.
Apesar do tom de comédia, Fleabag consolidou-se como uma das séries mais influentes dos últimos anos pela forma como retrata desejo, culpa, solidão, raiva e vergonha sem tentar tornar a protagonista mais aceitável. O reconhecimento acompanhou esse impacto: em 2019, venceu o Emmy de Melhor Série de Comédia, além dos prémios de Melhor Atriz e Melhor Argumento em Comédia para Waller-Bridge. Mais do que uma série de culto, tornou-se uma referência contemporânea sobre a complexidade se ser mulher sem pedir licença para ser contraditória.