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"São só cinco minutos". Este é o erro que pode custar a vida ao seu cão no verão

Parece uma paragem rápida, mas deixar um cão dentro do carro durante o verão pode ter consequências dramáticas.

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'São só cinco minutos'. Este é o erro que pode custar a vida ao seu cão no verão
SÁBADO 27 de junho de 2026 às 10:10
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"São só cinco minutos". O erro que pode custar a vida ao seu cão no verão
"São só cinco minutos". O erro que pode custar a vida ao seu cão no verão

Com a chegada dos dias quentes, multiplicam-se os alertas das autoridades e organizações de proteção animal para um comportamento que continua a colocar a vida de muitos cães em risco: deixá-los sozinhos dentro do carro.

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