Escritor Afonso Reis Cabral está a viver numa "antiga loja de sapatos" no Centro Comercial Colombo

O escritor Afonso Reis Cabral, de 31 anos, revelou nas redes sociais que está a viver desde o dia 27 de abril numa "antiga loja de sapatos" no Centro Comercial Colombo. O vencedor o Prémio Literário José Saramago em 2019, com a obra "Pão de Açúcar", fez saber que "desta residência literária nascerá, dentro de uns tempos, um livro para a coleção 'Retratos', da Fundação Francisco Manuel dos Santos".

"A administração do Colombo teve a ousadia de aceitar este meu desafio. Agradeço-lhes receberem-me generosamente de portas abertas. Fico aqui até segunda-feira: uma semana a viver no centro comercial", explicou o trineto de Eça de Queiroz nas redes sociais.

"Sinto-me o único verdadeiro autóctone desta cidade dentro da cidade. Os centros comerciais sempre me fascinaram: pelo Colombo passam milhares de pessoas por dia. Tanta gente, tanta humanidade, só pode resultar em boas histórias. Estou a descobrir o funcionamento desta cidade, quem a visita, quem nela trabalha, quem aqui namora, quem vem espantar a solidão. Em suma, quero descobrir quem vive aqui quase mais do que eu", conta ainda o jovem escritor, que em 2014 ganhou o Prémio Leya com a obra "O meu irmão".

Depois, explicou um pouco da sua rotina na nova 'residência'. "Às sete da manhã, numa das praças, um casal de pássaros canta como em liberdade. Não sabem que estão num gigantesco viveiro. Durante a noite, depois do fecho, outra população substitui as multidões do dia: os seguranças, os agentes da polícia, os operários das obras de requalificação que – sem culpa nenhuma – não me deixam dormir. É que a minha casa, uma antiga loja de sapatos onde montaram um apartamento, fica ao lado de uma intervenção que exige martelo pneumático. Embora com mais barulho, os operários trabalham o cimento como uma caneta trabalha o papel."