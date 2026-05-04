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Há um novo patudo na família real britânica. William e Kate apresentam o adorável Otto

Os Príncipes de Gales apresentaram o cocker spaniel nas suas redes sociais e os súbditos ficaram rendidos.

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Há um novo patudo na família real britânica. William e Kate apresentam o adorável Otto
SÁBADO 04 de maio de 2026 às 11:59
Há um novo patudo na família real britânica. William e Kate apresentam o adorável Otto
Há um novo patudo na família real britânica. William e Kate apresentam o adorável Otto Kensington Palace

Os Príncipes de Gales, William e Kate, apresentaram oficialmente ao mundo o seu novo cão, Otto, um cocker spaniel castanho que rapidamente se tornou o centro das atenções. A revelação foi feita através de uma partilha nas redes sociais, onde o pequeno patudo surgiu em destaque para assinalar o seu primeiro aniversário.

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