Alentejo dia e noite, do lago à serra

A cerca de 40 quilómetros a sul de Évora ergue-se a discreta serra de Portel, quase com 500 metros de altitude, onde prevalecem as grandes áreas de montado, com as planícies salpicadas por azinheiras e sobreiros. Percorremos a estrada que liga a capital de distrito até quase à sua fronteira com Beja e, num desvio acidental, deparamo-nos com a beleza da vila de Portel, onde se avista no topo o castelo, edificado no século XII.