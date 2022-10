As mais lidas GPS

Representam o orgulho regionalista e são pontos de encontro para migrantes, mas há muito mais a caber nas casas regionais em Lisboa e no Porto.

A Casa do Alentejo é um dos ex-líbris da arquitetura mourisca em Lisboa

O habitual almoço de terça-feira realiza-se numa sala cuja decoração, com um enorme quadro da Praça Municipal da Covilhã, um estandarte do extinto Grémio Covilhanense e outra memorabília da Beira Interior, destoa da rua do Martim Moniz, em Lisboa, que lhe dá acesso.