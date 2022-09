Nunca mais é Sábado: Tudo o que pode fazer este fim de semana

1. Em Lisboa, a cantora e ativista brasileira Bia Ferreira vem a Portugal em formato de trio apresentar o seu álbum de estreia, Igreja Lesbiteriana, Um Chamado, manifesto em defesa do feminismo e da comunidade LGBTQIA+ e contra o racismo e a xenofobia. A intérprete de MMP - Música de Mulher Preta sobe ao palco do B.Leza no sábado, 10, com bilhetes a €15.