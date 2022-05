No Alandroal, a gastronomia alia-se à sustentabilidade

Ao longo do fim de semana, no castelo na vila de Alandroal, os chefs de cozinha Marlene Vieira, José Júlio Vintém, João Sá, Jossara Martins, Lídia Brás, Vítor Adão e Mateus Freire vão confecionar pratos tradicionais portugueses, com base em ingredientes alentejanos de natureza sustentável, nomeadamente o peixe do Alqueva, que banha a região, ou a bolota.