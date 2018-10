Abriu o 17º restaurante de José Avillez: Za'atar vem do Líbano

Já foi a Itália, ao Peru, pôs um pé no México e no Médio Oriente - é para esta última região que volta a olhar. O chef e empresário José Avillez abre o seu 17.º restaurante no final do mês em Lisboa: o Za’atar vai dedicar-se à cozinha do Líbano, em parceria com Joe Barza, chef desse país. É o 15.º restaurante na capital e entre o final do ano e o primeiro trimestre de 2019 haverá novidaes em Lisboa, adianta o chef.

Za’atar é um condimento fácil de encontrar no Médio Oriente e na Líbano está por todo o lado. "Toda a gente come za’atar, desde os mais ricos aos mais pobres, pode estar em qualquer divisão, com um pouco de azeite para ir comendo ao longo do dia", conta Joe Barza, sentado a uma das mesas do restaurante que abriu na Terça-feira, 2 de Outubro, na Rua de São Paulo, no Cais do Sodré. Na porta ao lado, no número 32, abriu uns dias antes a Cantina Peruana, a nova versão do restaurante aberto no Verão do ano passado no seu Bairro de Avillez, e que assim se autonomiza num restaurante de rua.

A Cantina Peruana abriu oficialmente a 21 de Setembro, com mais lugares, um pisco bar com novos cocktails - há um dedicado à rua de São Paulo, de kiwi, fresco e com um ligeiro picante de aji - e uma carta "mais perto de uma cantina moderna, com quantidades maiores" e não tanto a ideia de menu de degustação, explica José Avillez à GPS. "Desde o dia zero que [a Cantina Peruana] teve grande adesão - sentíamos que fazia falta ganhar identidade, até com uma nova decoração. As pessoas associam muito o Bairro à cozinha portuguesa", diz sobre o restaurante que ergueu com o chef peruano Diego Munõz. Se no Bairro, a carta da Cantina Peruana estava dividida em mundos, por causa das várias influências que compõem a cozinha peruana - das ruas de Lima, aos Andes ou à costa -, no renovado conceito o menu está dividido por técnicas - os crus, as frituras, os grelhados.



Os grelhados - Mashewe - e os pequenos pratos Tabkha compõem a carta do Za'atar

Depois de este ano ter aberto a Pitaria, o pequeno restaurante de pitas em frente ao Bairro do Avillez, na rentrée o chef com duas estrelas Michelin no Belcanto volta pôr fichas na cozinha do Médio Oriente com a ajuda de um chef internacional. Joe Barza foi guarda-costas durante a guerra no Líbano, nos anos 80, emigrou para a África do Sul e começou a sua carreira enquanto cozinheiro até chegar a chef estrela em concursos televisivos. "Há 24 anos, quando me mudei para Joanesburgo conheci os primeiros portugueses: havia uma rua que era metade portuguesa, metade libanesa. Eram pessoas que tinham deixado Portugal há algum tempo e mantinham tradições antigas - foi assim que conheci a conheci a cozinha portuguesa", conta Barza sentado no Za'atar alguns dias antes da abertura, ainda com alguns pormenores por terminar. Usa um chapéu de abas largas que lhe serve de imagem de marca e, a trás, lê-se em árabe "a vida precisa de uma pitada de Za’atar".



Antes de ser convidado para um evento no Algarve há uns dois anos "pus as pessoas da minha equipa a estudarem quem lá ia estar", conta Joe Barza. "Li sobre o José Avillez e estava muito interessado em conhecê-lo. Apertámos as mãos, tirámos uma fotografia, ele provou a minha comida, eu provei a comida dele. Algum tempo depois ligou-me, foi a Beirute, gostou do país e da comida e perguntou-me se estaria interessado neste projecto. Claro!", relembra o chef libanês.





"A cozinha libanesa vai ao encontro das tendências de uma cozinha vegetariana e saudável com muito sabor", justifica Avillez o investimento nesta gastronomia que se tem instalado com maior propriedade em Lisboa com restaurantes como o Muito Bey, Mezze ou Tantura. No Za’atar os dois chefs prometem equilibrar acidez e especiarias para o gosto português e criar alguns casamentos com os ingredientes nacionais - espere-se pelo kebab de peixe que Barza diz estar óptimo.

Joe Barza, que trabalha especialmente como consultor, queria ter em Lisboa "comida tradicional libanesa. Mas no Líbano servem doses massivas e é claro, deita-se metade fora. O José é contra o desperdício, por isso fazemos o tradicional em doses mais pequenas, para que as pessoas possam aproveitar a variedade desta cozinha [pedindo vários pratos]. Escolhemos os melhores dos mais famosos", diz.

Ao tradicional acresce a vantagem de uma carta que não precisa de olhar a restrições impostas pelas comunidades religiosas. "Nos restaurantes do Líbano não usamos porco por causa da diversidade religiosa. Se usamos porco, boicotam-nos o restaurante", conta Joe, que acha que a ideia de partilhar durante a refeição é o mais importante - "não se vê ninguém a ir comer sozinho a um restaurante no Líbano. Vamos criar uma fórmula para que as pessoas percebam o que se está a passar". No Za’atar há uma data de pratos com porco e com álcool, como vinho tinto, na confecção.