Já chegou ao Porto a sexta edição do Francesinha na Baixa

Até 7 de Outubro as francesinhas e os seus restaurantes mais emblemáticos invadem a praça D. João I, no Porto. Este ano dá-se destaque à cerveja

Nos últimos anos tem sido habitual a francesinha tomar conta da Praça D. João I, no Porto, e 2018 não é excepção. O evento Francesinha na Baixa começou ontem e prolongar-se-á até 7 de Outubro, com harmonizações de cerveja à mistura.

Há quem goste de a saborear sem alterar uma vírgula à tradição: copo de príncipe a estalar e francesinha a fumegar no prato, com periódicas recargas de molho e uma travessa de batatas fritas a compor a mesa. Mas se baixarmos a guarda por um momento e dermos oportunidade a algumas inovações no que ao ritual de comer uma francesinha diz respeito, podemos ser agradavelmente surpreendidos. É por isso que o evento Francesinha na Baixa já vai na sexta edição, trazendo à Praça D. João I restaurantes emblemáticos como o Madureira’s, a Cufra, o PortoBeer e o Tappas Café.

Para esta edição, o evento aposta na novidade Sommelier Table, um espaço de harmonização entre francesinha e cerveja, onde é possível degustar a gama especial Super Bock Selecção 1927. São elas a Japanese Rice Lager, a Bengal Amber IPA, a Munich Dunkel, a Bavaria Weiss, a Portuguese Blond Ale e a Thames Porter.

Para além das francesinhas, há também hambúrgueres, pica-paus, petiscos como rissóis, bolinhos de bacalhau e gambas ao natural, preguinhos em prato, tostas e outras especialidades que cada restaurante destacará dos seus habituais menus. As sobremesas são da responsabilidade da gelataria Sincelo e, entre as várias opções disponíveis, há propostas de gelados feitos a partir de cerveja artesanal.

Durante a semana a entrada no evento é gratuita, entre as 12h e as 17h, e nos restantes dias e horários tem um custo de €3.