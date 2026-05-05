A capa, o primeiro single e os convidados: reveladas novidades do próximo álbum dos Rolling Stones

"Foreign Tongues" vai ser editado a 10 de julho. Com 14 temas, o álbum tem como primeiro single "In The Stars" - que já pode ser ouvido. Robert Smith (The Cure) e Paul McCartney entram no disco.

Muitos rumores depois, muitas datas, semi-confirmações e confirmações oficiosas depois, eis que chegou o anúncio oficial: o novo álbum dos The Rolling Stones chegará mesmo às lojas - físicas e digitais - dia 10 de julho, chama-se Foreign Tongues e já conta com um primeiro single, a canção In The Stars, que a banda revelou esta terça-feira, 5 de maio.

A confirmação do título e data de edição do álbum e a revelação do primeiro single e da capa do disco - feita pelo artista norte-americano Nathaniel Mary Quinn - foram partilhadas em nota oficial enviada pela editora que representa o grupo, a Universal Music. No comunicado, a editora alude a uma "vibrante coleção de 14 canções", que chegam três anos depois de Hackney Diamonds, o álbum antecessor, que foi premiado com um Grammy.

[O primeiro single do álbum:]

Foreign Tongues foi ganhou forma "ao longo de um mês nos Metropolis Studios, em Londres, com Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood a reunirem-se com o produtor Andrew Watt", que também estivera à frente de Hackney Diamonds.

Descrito pela editora como um álbum "dinâmico e orientado para o futuro, que capta o som inconfundível da banda enquanto explora novos territórios sonoros e líricos", Foreign Tongues conta com convidados como Paul McCartney (compositor e voz icónica dos Beatles), Robert Smith (dos The Cure), Chad Smith (dos Red Hot Chili Peppers) e Steve Winwood.

O álbum inclui uma participação especial do baterista Charlie Watts, "registada numa das suas últimas sessões de gravação antes do seu falecimento em 2021", lê-se ainda no comunicado.

Na nota oficial, o vocalista Mick Jagger é citado dizendo: "Adoro fazer estas sessões de gravação em Londres, no Metropolis. Foram semanas muito intensas a gravar Foreign Tongues. Tínhamos 14 faixas ótimas e avançámos o mais depressa possível. Gosto da sala porque não é demasiado grande e sente-se a paixão de todos."

Keith Richards, por sua vez, terá referido: "O álbum tem uma continuidade com Hackney Diamonds e foi ótimo voltar a trabalhar em Londres, com aquele ambiente londrino à nossa volta. Foi um mês de intensidade concentrada. Para mim, trata-se sobretudo do prazer de fazer isto. Sinto-me abençoado por poder fazê-lo, e que assim continue por muito tempo.”



A capa do novo álbum da banda britânica

Já Ronnie Wood terá garantido: "A atmosfera na sala era extremamente criativa e toda a banda esteve em grande forma durante todo o processo. Muitas vezes acertámos logo à primeira. Espero que todos gostem.”