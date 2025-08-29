9 planos para o fim de semana: cozinha japonesa, cocktails e concertos grátis

4. Em Cascais, também há música ao vivo para ouvir, com entrada livre. As já tradicionais Festas do Mar estão de regresso e este fim de semana há concertos para ver na Baía de Cascais: na sexta-feira, 29, Duque Província (19h), Carolina de Deus (20h) e Rui Veloso (22h); no sábado, Filipe Gonçalves (19h), Capitão Fausto (20h) e António Zambujo e Miguel Araújo (22h), que se apresentam com o espetáculo "Os Coliseus vão à Baía"; e no domingo, dia 31, Sofia Hoffman (19h), Vizinhos (20h) e Bárbara Bandeira (22h).

A programação musical prossegue, nos dias seguintes, com atuações de Bianca Barros, João Só e Richie Campbell (4 de setembro), Diamantina e Tiago Correia, Isabelinha, Ricardo Ribeiro e Carminho (5 set.), Charlie Elle, Santos & Pecadores e D.A.M.A. (6 set.) e, a terminar, Rui Remix, Ténis Bar e Sinfónica de Cascais com o espetáculo "Toca o melhor da música portuguesa" (7 set.). Além da música, as Festas do Mar contam com propostas gastronómicas, venda de artesanato e, no último dia do festival, fogo de artifício e uma Procissão em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes.



O músico e cantor Rui Veloso atua esta sexta-feira à noite na Baía de Cascais, em concerto de entrada livre Sábado

4. Mais a Norte, Guimarães entra em festa este sábado graças ao Vai-m’à Banda, um festival de música itinerante e de entrada livre que torna as tascas vimaranenses um cenário e palco de concertos. Estão previstas quatro atuações: de Pevidém Brass na Tasca Expresso (14h30), de Claiana na Adega do Ermitão (16h30), do projeto O Ghettão nos Amigos da Penha (17h30) e da banda mexicana Son Rompe Pera na Tas'co Pio (18h30).

5. A Sul, em Loulé, o último sábado de agosto traz a já tradicional Noite Branca da cidade. De entrada livre, o evento vai colorir de branco o centro da cidade algarvia. Do pôr do sol até à madrugada, são esperadas "dezenas de milhares de pessoas", que ali encontrarão "concertos ao vivo, performances de rua, instalações artísticas, desfiles, DJ e espaços de gastronomia", lê-se em nota oficial publicada no site da autarquia. Os concertos de The Gift e Carolina Deslandes serão, por certo, dois pontos altos da noite.

6. A Vila Nova de Paiva, distrito de Viseu, o fim de semana traz um festival de verão. O Barrelas Summer Fest decorre esta sexta-feira, 29, e este sábado, 30 de agosto, e ao longo dos dois dias o Estádio Municipal de Pedralva será palco de concertos de Ornatos Violeta, Gabriel O Pensador, Capitão Fausto e Frankie Chavez (6.ª) e de Skunk Anansie, Richie Campbell, Hybrid Theory, Kumpania Algazarra e Morais (sáb.).

Fernando Alvim, no primeiro dia, e Zanova, no segundo, assumirão as vestes de DJ, neste evento em que os bilhetes diários custam entre €35 (relvado) e €50 (bancada) e os passes gerais entre €60 (bancada) e €90 (relvado). Quem o quiser, tem campismo gratuito.

7. Uma sugestão para os açorianos: esta sexta-feira e este sábado, 29 e 30 de agosto, a praia dos Moinhos, na freguesia do Porto Formoso, situada no concelho da Ribeira Grande, em São Miguel, recebe mais uma edição do Azores Burning Summer, um "eco festival" que continua a tentar ser "um festival de acesso equilibrado, com reduzido impacto ambiental", e que aposta no cinema, no ecodesign e na música.

Este ano, a programação inclui concertos de Antony B (que atua também no Porto, este sábado, dia 30, no Hard Club), Bonga, Dino D'Santiago & Os Tubarões, Mario Lucio & the Pan African Band, Santrofi e Fattu Djakité, além de vários DJ, como Adrian Sherwood, host e DJ residente do festival, Pedro Tenreiro e Milhafre. O acesso diário custa €25 e o passe geral, que dá acesso aos dois dias, custa €40. Mais informações aqui.

8. Em Lisboa, pode aproveitar as comemorações do oitavo aniversário do Palácio Baldaya, que arrancam este sábado - dia 30 - e se prolongam até segunda-feira, 1 de setembro. Os jardins do palácio de Benfica abrem-se ao público, convidando a assistir a concertos de entrada livre de Ana Bacalhau (17h) e Leo Middea (21h), este sábado, UHF (17h), este domingo, e Alma de Coimbra (19h), na segunda-feira.

9. Em Coimbra, a música é outra. O festival Cem Portas - O Convento Aberto à Cidade instala-se, entre esta sexta-feira, 29, e domingo, 31, em vários espaços do Convento de São Francisco e a oferta é ampla, indo do novo circo à música e ao cinema. A exibição dos filmes O Imigrante (1917) e O Vagabundo (1916) de Charlie Chaplin, acompanhada por música ao vivo de Pedro Renato (Belle Chase Hotel) e John Mercy (a Jigsaw), é uma das propostas para sábado, às 21h30, no Jardim da Caixa de Palco.

Além do cine-concerto, o mesmo local acolhe, no domingo, a partir das 19h, o músico e cantor português Valter Lobo, que apresentará as canções do seu mais recente álbum Melancólico Dançante. A programação completa do evento pode ser conhecida aqui.