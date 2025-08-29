Sábado – Pense por si

9 planos para o fim de semana: cozinha japonesa, cocktails e concertos grátis

Esta semana, sugerimos-lhe um bar de coctkails e pratos japoneses mas também muitos concertos de entrada livre, de Lisboa e Porto ao Algarve.

Capa da Sábado Edição 26 de agosto a 1 de setembro
Edição de 26 de agosto a 1 de setembro
Gonçalo Correia 29 de agosto de 2025 às 07:00
Este fim de semana pode ser uma + oportunidade para ficar a conhecer o Kikubari by Kabuki, bar gastronómico que fica junto ao Parque Eduardo VII, em Lisboa
Este fim de semana pode ser uma + oportunidade para ficar a conhecer o Kikubari by Kabuki, bar gastronómico que fica junto ao Parque Eduardo VII, em Lisboa

1. Se está por Lisboa ou arredores neste fim de semana, pode aproveitar o começo da Feira da Luz, evento que há muitas décadas anima o Largo da Luz, na freguesia de Carnide. Inicialmente um complemento de festividades religiosas, com barracas de comes e bebes e artefactos religiosos, teve várias vidas e mercadores, com vendedores de fruta, cesteiros e até negociantes de gado, até chegar à sua formulação atual, com concertos e propostas culturais alinhavadas pela Junta de Freguesia de Carnide. 

A abertura acontece este sábado, com o regresso das bancas de artesanato, o arranque oficial às 18h30 - coincidente com a inauguração de uma exposição sobre a Marcha Popular de Carnide - e, à noite (21h30), um concerto da cantora e compositora Cláudia Pascoal. Até 28 de setembro, será possível assistir ainda a concertos do projeto musical Deixem o Pimba em Paz (6.ª, 5 de setembro) e de, entre outros, Murta (sáb., 6/9), Fábia Reborão (6.ª, 12), One Vision (sáb., 13), Toy (6.ª, 19), Buba Espinho (sáb., 27) e Sérgio Godinho (dom., 28). Todos com entrada livre. Estão ainda previstas sessóes de cinema, workshops e lançamentos de livros. Pode consultar a programação integral .

2. No Porto, também há música ao vivo a não perder. Este sábado, a cantora e escritora (de canções e não só) Márcia apresenta-se às 19h nos Jardins do Palácio de Cristal, para um concerto com entrada livre, inserido na programação da Feira do Livro da cidade (a decorrer desde 22 de agosto e até 7 de setembro). Autora e intérprete de temas como A Pele que Há em Mim, Bom Destino e Tempestade, Márcia deverá apresentar também temas do seu mais recente disco, Ana Márcia, editado este ano e em que incluiu duetos com Catarina Salinas (Quem Cá Está), Sérgio Godinho (Às Vezes o Amor) e Jorge Palma (Um Passo ao Lado).

3. De regresso a Lisboa, pode aproveitar este fim de semana para conhecer o Kikubari, bar lisboeta associado ao restaurante Kabuki (que detém uma estrela Michelin), que tem agora a sua cozinha aberta todo o dia (das 12h30 à meia-noite), que alia sabores portugueses a técnicas gastronómicas da alta cozinha japonesa e onde pode provar iguarias como o trio de ostras (€15), miso shiru, uma sopa de soja fermentada (€8), gyosas kabuki, do dia (€16, 4 un.), e gyosas de carabineiro, com caviar (€36, 4 un.) e o prego toro, em bolo do caco, com atum, maionese de lima e gengibre e tsukemono (€14).

Existem ainda opções de sashimi e makis (de salmão e de barriga de atum e cebolinho, por exemplo), além de sobremesas como o mochi (€12) e cremoso de yuzu (€12), com chocolate branco e frutos vermelhos. Vale a pena, também, experimentar a carta de cocktails e provar o Ekizochikku (€18), com Vodka Eiko, cordial de goiaba e lichia clarificado e citrica lima kaffi, o Pandankorada (€17), com Rum Pandan Leaf, kyomi Rum, genmaicha, abacaxi, lima e leite de coco, o Kabuki Pisco Sour (€17), com Pisco, limão, yuzu IT, espuma vegana, coentros e matcha, o Yamanashi Negroni (€20), com Nikka Days, vermute rosso, campari, umeshu choya e alecrim e o Tokyo Blossom (€16), com Sake, umeshu, yuzu, limão e alecrim.

O sushi do Kikubari
As gyosas do espaço
Costela de Wagyu com teriyaki
O sushi do Kikubari
As gyosas do espaço
Costela de Wagyu com teriyaki

4. Em Cascais, também há música ao vivo para ouvir, com entrada livre. As já tradicionais Festas do Mar estão de regresso e este fim de semana há concertos para ver na Baía de Cascais: na sexta-feira, 29, Duque Província (19h), Carolina de Deus (20h) e Rui Veloso (22h); no sábado, Filipe Gonçalves (19h), Capitão Fausto (20h) e António Zambujo e Miguel Araújo (22h), que se apresentam com o espetáculo "Os Coliseus vão à Baía"; e no domingo, dia 31, Sofia Hoffman (19h), Vizinhos (20h) e Bárbara Bandeira (22h).

A programação musical prossegue, nos dias seguintes, com atuações de Bianca Barros, João Só e Richie Campbell (4 de setembro), Diamantina e Tiago Correia, Isabelinha, Ricardo Ribeiro e Carminho (5 set.), Charlie Elle, Santos & Pecadores e D.A.M.A. (6 set.) e, a terminar, Rui Remix, Ténis Bar e Sinfónica de Cascais com o espetáculo "Toca o melhor da música portuguesa" (7 set.). Além da música, as Festas do Mar contam com propostas gastronómicas, venda de artesanato e, no último dia do festival, fogo de artifício e uma Procissão em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes.

O músico e cantor Rui Veloso atua esta sexta-feira à noite na Baía de Cascais, em concerto de entrada livre
O músico e cantor Rui Veloso atua esta sexta-feira à noite na Baía de Cascais, em concerto de entrada livre

4. Mais a Norte, Guimarães entra em festa este sábado graças ao Vai-m’à Banda, um festival de música itinerante e de entrada livre que torna as tascas vimaranenses um cenário e palco de concertos. Estão previstas quatro atuações: de Pevidém Brass na Tasca Expresso (14h30), de Claiana na Adega do Ermitão (16h30), do projeto O Ghettão nos Amigos da Penha (17h30) e da banda mexicana Son Rompe Pera na Tas'co Pio (18h30).

5. A Sul, em Loulé, o último sábado de agosto traz a já tradicional Noite Branca da cidade. De entrada livre, o evento vai colorir de branco o centro da cidade algarvia. Do pôr do sol até à madrugada, são esperadas "dezenas de milhares de pessoas", que ali encontrarão "concertos ao vivo, performances de rua, instalações artísticas, desfiles, DJ e espaços de gastronomia", lê-se em nota oficial publicada no site da autarquia. Os concertos de The Gift e Carolina Deslandes serão, por certo, dois pontos altos da noite.

6. A Vila Nova de Paiva, distrito de Viseu, o fim de semana traz um festival de verão. O Barrelas Summer Fest decorre esta sexta-feira, 29, e este sábado, 30 de agosto, e ao longo dos dois dias o Estádio Municipal de Pedralva será palco de concertos de Ornatos Violeta, Gabriel O Pensador, Capitão Fausto e Frankie Chavez (6.ª) e de Skunk Anansie, Richie Campbell, Hybrid Theory, Kumpania Algazarra e Morais (sáb.).

Fernando Alvim, no primeiro dia, e Zanova, no segundo, assumirão as vestes de DJ, neste evento em que os bilhetes diários custam entre €35 (relvado) e €50 (bancada) e os passes gerais entre €60 (bancada) e €90 (relvado). Quem o quiser, tem campismo gratuito.

7. Uma sugestão para os açorianos: esta sexta-feira e este sábado, 29 e 30 de agosto, a praia dos Moinhos, na freguesia do Porto Formoso, situada no concelho da Ribeira Grande, em São Miguel, recebe mais uma edição do Azores Burning Summer, um "eco festival" que continua a tentar ser "um festival de acesso equilibrado, com reduzido impacto ambiental", e que aposta no cinema, no ecodesign e na música.

Este ano, a programação inclui concertos de Antony B (que atua também no Porto, ), Bonga, Dino D'Santiago & Os Tubarões, Mario Lucio & the Pan African Band, Santrofi e Fattu Djakité, além de vários DJ, como Adrian Sherwood, host e DJ residente do festival, Pedro Tenreiro e Milhafre. O acesso diário custa €25 e o passe geral, que dá acesso aos dois dias, custa €40. Mais informações .

8. Em Lisboa, pode aproveitar as comemorações do oitavo aniversário do Palácio Baldaya, que arrancam este sábado - dia 30 - e se prolongam até segunda-feira, 1 de setembro. Os jardins do palácio de Benfica abrem-se ao público, convidando a assistir a concertos de entrada livre de Ana Bacalhau (17h) e Leo Middea (21h), este sábado, UHF (17h), este domingo, e Alma de Coimbra (19h), na segunda-feira.

9. Em Coimbra, a música é outra. O festival Cem Portas - O Convento Aberto à Cidade instala-se, entre esta sexta-feira, 29, e domingo, 31, em vários espaços do Convento de São Francisco e a oferta é ampla, indo do novo circo à música e ao cinema. A exibição dos filmes O Imigrante (1917) e O Vagabundo (1916) de Charlie Chaplin, acompanhada por música ao vivo de Pedro Renato (Belle Chase Hotel) e John Mercy (a Jigsaw), é uma das propostas para sábado, às 21h30, no Jardim da Caixa de Palco.

Além do cine-concerto, o mesmo local acolhe, no domingo, a partir das 19h, o músico e cantor português Valter Lobo, que apresentará as canções do seu mais recente álbum Melancólico Dançante. A programação completa do evento pode ser conhecida .

