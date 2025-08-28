Sábado – Pense por si

Lembra-se do dilema do vestido? Agora há um novo com um cavalo: a nova ilusão ótica que está a deixar a internet ao rubro

Estará o cavalo preto a aproximar-se ou afastar-se? Veja com os seus próprios olhos e dê o seu palpite.

28 de agosto de 2025 às 12:00
Desafio: Para onde caminha o cavalo?
Lembra-se do dilema do vestido? Agora há uma nova ilusão ótica que está a deixar a internet em alvoroço. Trata-se de um vídeo que mostrar um cavalo a trotar num campo coberto de neve, mas fica a dúvida: está a aproximar-se ou a afastar-se? 

