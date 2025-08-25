Morreu Jerry Adler, ator da série "The Sopranos"

O ator Jerry Adler morreu aos 96 anos, este sábado, em Nova Iorque, EUA, segundo a Riverside Memorial Chapel, citada pelo The New York Times. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Jerry Adler ficou conhecido pela sua interpretação em The Sopranos, The Good Wife e Recuse Me. O ator nasceu a 4 de fevereiro de 1929, em Brooklyn, e passou grande parte da sua carreira no mundo do entretenimento. Foi em Nova Iorque que deu os primeiros passos na Broadway, tendo chegado a produzir mais de 50 espetáculos. Jerry Adler foi também diretor de palco no teatro.

O ator estreou-se no pequeno ecrã aos 62 anos na série Brooklyn Bridge e em 1993 teve o seu primeiro papel importante no filme Manhattan Murder Mystery.

Em The Sopranos, Jerry Adler interpretou, ao longo de seis temporadas da série, Herman Rabkin, um sábio guia associado à família criminosa DiMeo. Em The Good Wife interpretou o advogado Howard Lyman e em Recuse Me fez de chefe dos bombeiros Sidney Feinberg.

Frank J.Reilly lamentou a morte do amigo na plataforma X: "O grande ator, o meu amigo Jerry Adler, morreu hoje aos 96 anos. Vocês conhecem-no pelos seus icónicos papéis, graças a muitas das suas participações especiais. Nada mau para um homem que só começou a atuar aos 65 anos".