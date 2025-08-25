Sábado – Pense por si

Bonecos e humor sem filtros: eis FELP, a nova série da RTP

Depois de Pôr do Sol, Manuel Pureza regressa com FELP, “uma das coisas mais inusitadas que a RTP alguma vez aceitou”. Irreverente, estreia-se esta 2.ª feira às 21h.

Tiago Neto 25 de agosto de 2025 às 18:00
Mariana (Vera Moura) em conversa com Miguel (Cristóvão Campos)
Mariana (Vera Moura) em conversa com Miguel (Cristóvão Campos) Coyote Vadio

Há quem lhe chame “síndrome do segundo álbum” - à pressão que recai sobre um artista depois de um primeiro sucesso estrondoso. É a ideia de que dificilmente voltaremos a ser capazes de construir sobre algo cujas fundações nos parecem inabaláveis. Manuel Pureza, realizador, produtor e guionista, conhece-a bem: “Havia nas pessoas aquela esperança de que a Pôr do Sol voltasse e que continuasse ad aeternum até alguém dizer ‘epá, isto não tem assim tanta graça’’." Para ele, já não tinha. A quebra é quase fria, perigosa, um contra-senso muitas vezes confinado aos bastidores das plataformas de produção que lançava uma pergunta: como é que um dos maiores e mais inesperados sucessos televisivos da RTP, no género da comédia, podia terminar se a fórmula resultava tão bem?

