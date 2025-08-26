Prolongar o verão à mesa: 16 sítios para petiscar

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Quando o calor bate à porta, há petiscos que regressam às mesas. É o caso das sardinhas, amêijoas à Bulhão Pato, caracóis e bolas de Berlim. Juntámos 16 sítios para prolongar o sabor a verão na companhia de amigos e família.
Em Portugal os meses de calor não se fazem só de praia e mergulhos, mas também de convívios sem hora marcada e petiscos tradicionais. Algumas dessas iguarias fazem parte da nossa identidade e somam já séculos de história, como é o caso das sardinhas assadas. Abundantes na nossa costa, anunciam a chegada do verão e ditam o início das festas populares.