Morreu Luís Lucas, ator de 'Duarte & Companhia'

O ator Luís Lucas morreu aos 73 anos. A notícia foi avançada este domingo pela Academia Portuguesa de Cinema, através de uma publicação deita no Facebook.

"É com a maior tristeza que damos a notícia da partida do ator Luís Lucas, querido membro da Academia Portuguesa de Cinema", lê-se na publicação que realça que o ator deixou um "legado inestimável para o teatro, o cinema e a televisão em Portugal".

Luís Lucas nasceu a 16 de junho de 1952, em Lisboa e em jovem, demonstrou uma "profunda paixão pelo palco". Na televisão passou por inúmeras séries e novelas. Participou em Duarte & Companhia, Perfeito Coração, Equador, Médico de Família e foi ainda a voz narradora do Conta-me Como Foi.

Já no cinema, participou em Alexandre e Rosa (1978), Passagem ou Meio Caminho (1980), Dina e Django (1981), ou Aqui na Terra (1993). Além disso, a sua voz também se estendeu a inúmeros projetos de animação e publicidade.

Em atualização