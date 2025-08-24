Sábado – Pense por si

GPS

Morreu Luís Lucas, ator de "Duarte & Companhia"

Tinha 73 anos.

Capa da Sábado Edição 19 a 25 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 19 a 25 de agosto
As mais lidas GPS
Morreu Luís Lucas, ator de 'Duarte & Companhia'
Luana Augusto 24 de agosto de 2025 às 11:35
Morreu o ator Luís Lucas, aos 73 anos
Morreu o ator Luís Lucas, aos 73 anos José Pinto Ribeiro/Academia Portuguesa de Cinema

O ator Luís Lucas morreu aos 73 anos. A notícia foi avançada este domingo pela Academia Portuguesa de Cinema, através de uma publicação deita no Facebook.

"É com a maior tristeza que damos a notícia da partida do ator Luís Lucas, querido membro da Academia Portuguesa de Cinema", lê-se na publicação que realça que o ator deixou um "legado inestimável para o teatro, o cinema e a televisão em Portugal".

Luís Lucas nasceu a 16 de junho de 1952, em Lisboa e em jovem, demonstrou uma "profunda paixão pelo palco". Na televisão passou por inúmeras séries e novelas. Participou em Duarte & Companhia, Perfeito Coração, EquadorMédico de Família e foi ainda a voz narradora do Conta-me Como Foi.

Já no cinema, participou em Alexandre e Rosa (1978), Passagem ou Meio Caminho (1980), Dina e Django (1981), ou Aqui na Terra (1993). Além disso, a sua voz também se estendeu a inúmeros projetos de animação e publicidade.

Em atualização

Tópicos Televisão Série Luís Lucas Lisboa Portugal Facebook
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

Menu shortcuts

Morreu Luís Lucas, ator de "Duarte & Companhia"