7 planos para o fim de semana: petiscos frescos em Lisboa, música e dança no Minho

A nova carta de um restaurante lisboeta, o regresso do festival Jazz em Agosto, cinema no Porto e a visita a espaços irónicos de Braga são algumas das sugestões para os próximos dias.

1. Se está em Lisboa e planeia uma refeição especial, há novidades a descobrir no BAHR & Terrace, o restaurante do Bairro Alto Hotel, boutique hotel lisboeta localizado junto ao Largo Camões, no centro da cidade. Chefiado por Fábio Pereira, o restaurante propõe, aos almoços, uma “cozinha descomplicada”, com novas entradas como lulas grelhadas com açorda cremosa de alho assado (€20) e mexilhões fumados com tomate e coentros (€17), saladas como Burrata com curgete grelhada, hortelão e pão tostado (€22) e camarão com quinoa cítrica e pêssego grelhado (€26) e pratos como Arroz de Tamboril à Bulhão Pato (€34). O Tomate Coração-de-Boi com requeijão de ovelha, ovo mollet e broa de milho de massa-mãe (€24) é outra das apostas frescas para os almoços de verão, podendo tudo culminar numa Tigelada de Morangos com poejo e gelado de louro (€8).

Ao jantar, a carta renova-se. Entram em cena snacks como o Polvo grelhado com sambal verde e escabeche (€13), a Ostra da Ria Formosa com melancia e malagueta fumada (€11) e o Croissant de Enguia, Porco Preto fumado e Ananás (€12) e entradas como Tomate Coração-de-Boi com pepino fermentado e pão açma (€21), Lula Grelhada com feijão verde, grelos e algas (€22) e Novilho fumado com brioche tostado e manteiga de ouriço (€25). Nos pratos principais, a carta ganha um Peixe-Galo acompanhado por arroz de berbigão galego e capuchinhas (€40) e nas sobremesas o verão traz com Chocolate com alho negro & amoras (€11) e um ‘Toucinho do Céu’ com alperce e hortelã da Ribeira (€11).

2. Ainda em Lisboa, mas no campo cultural, este fim de semana traz o regresso do festival Jazz em Agosto. A edição deste ano arranca esta sexta-feira, 31 de julho, com uma atuação do pianista alemão Joachim Kühn, agendada para as 21h30, no Grande Auditório da Gulbenkian. Sábado, há concertos de David Maranha & Rodrigo Amado (18h30, Auditório 2) e do grupo Canyon (21h30, Anfiteatro ao Ar Livre) e domingo atuam o duo Fred Moten & Brandon Lopez (18h30, Auditório 2) e os Shardik (21h30, Anfiteatro ao Ar Livre).

Os bilhetes para os concertos deste fim de semana custam entre €12 a €17 (por concerto). Quem quiser um passe geral (€40 para os concertos no Auditório 2, €100 para as atuações no Anfiteatro ao Ar Livre) poderá ver, em dias posteriores, atuações de formações como um quinteto liderado pela saxofonista e flautista norte-americana Anna Webber (5.ª, 6, 21h30), quartetos liderados pelo vibrafonista, baterista e produtor musical Ches Smith (6.ª, 7, 21h30) e pelo baterista Tomas Fujiwara (sáb., 8, 21h30) e o duo Chicago Underground Duo (dom., 9, 18h30), entre outras. De destacar ainda a presença do pianista Pat Thomas, com concerto a solo agendado para sábado, 8 de agosto, às 18h30.

3. Alterando as coordenadas a Norte, no Porto, o Cinema Fora do Sítio abre a temporada com duas sessões gratuitas às 21h30. Sexta-feira, o Terreiro da Sé recebe A Costureirinha da Sé, filme de Manuel Guimarães, estreado em 1958, sobre Aurora, uma jovem do bairro que sonha entrar num concurso de vestidos de chita. A sessão, apoiada pela Cinemateca, terá apresentação de César Nóbrega e Mário Augusto. No sábado, dia 1, o ecrã muda-se para a Alameda das Fontainhas, com a animação de Tom & Jerry: A Bússola Perdida, em versão portuguesa, a tomar conta do ecrã. A entrada é livre.

4. Continuando a subir o País, Braga recebe pela primeira vez uma extensão do festival galego Sinsal em parceria com o festival Semibreve. Esta sexta-feira, o evento que dá a conhecer música de vanguarda, bem como o património onde se insere, tem planeado o percurso Passos e Espaços com partida do espaço cultural PISO, em frente à Sé, às 14h30, estendendo-se até às 19h.

Pelo caminho, abre portas à Biblioteca da Universidade do Minho e ao Salão Medieval, ao gnration, ao Theatro Circo e ao Museu Nogueira da Silva, antes de acabar na livraria Centésima Página. Há ainda micro concertos de Tomás Alvarenga e ALCRUD3. A participação, limitada a 30 pessoas, custa €25 e inclui guia e entradas.

5. Descemos a Coimbra, no sábado, dia 1, para dois concertos gratuitos no centro histórico. Às 19h, a Praça 8 de Maio recebe Som do Cinema, resultado do 3.º Estágio de Coro e Orquestra: crianças e jovens apresentam uma viagem por melodias e canções de filmes portugueses, depois de uma semana de trabalho no Teatro da Cerca de São Bernardo. Às 22h, nas Escadas do Quebra Costas, Kiko Pereira e Miguel Ângelo repetem KIMIKus, duo de voz e contrabaixo que aproxima jazz contemporâneo, indie experimental, pop e spoken word. Ambas as atuações têm entrada livre.

6. Regressamos ao Porto, desta feita no domingo, dia 2 de agosto, para levar os miúdos aos jardins da Casa da Prelada. Trata-se de uma edição do programa municipal Vizinhanças, das 10h às 19h, com entrada livre. A cultura ucraniana está em destaque com oficina de bonecas motanka, às 10h30, a história A Raposa e o Grou às 11h, pintura tradicional Petrikivka e uma atuação do grupo vocal feminino Shum, às 16h. O programa inclui ainda um piano aberto à comunidade, oficinas, karaté, escrita criativa, dança e capoeira. Às 18h, a banda Lucki Lou encerra a componente musical com um concerto de música contemporânea.

7. Terminamos o fim de semana novamente em Braga, cidade cujo primeiro domingo de agosto assinala o regresso das Tardes de Domingo ao Parque de São João da Ponte. O ciclo municipal dedica as tardes do mês ao folclore e à etnografia do concelho, mostrando danças, cantares e trajes do Baixo Minho. A abertura – dia 2 – junta três formações: o Grupo Folclórico Semear Alegria de Celeirós atua às 16h, o Grupo Folclórico Santa Maria de Ferreiros às 16h30 e o Rancho Folclórico ACR Cabreiros Braga às 17h. A entrada é livre e o programa prossegue aos domingos até 30 de agosto.