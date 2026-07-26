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A vulnerabilidade e a geração Z segundo Jennette McCurdy

Através de Waldo, uma adolescente de 17 anos, a autora da autobiografia "Ainda Bem Que A Minha Mãe Morreu" constrói agora um retrato cru e ficcional sobre carência, consumismo e excessos.

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A vulnerabilidade e a geração Z segundo Jennette McCurdy
Sofia Parissi 26 de julho de 2026 às 08:00
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McCurdy também é autora do livro de memórias "Ainda Bem que a Minha Mãe Morreu"
McCurdy também é autora do livro de memórias "Ainda Bem que a Minha Mãe Morreu" AP Photo/Chris Pizzello

A escritora, cantora e ex-atriz norte-americana Jennette McCurdy (que alguns podem reconhecer por ter interpretado a personagem Sam Puckett na série infanto-juvenil iCarly, do canal televisivo Nickelodeon), aventurou-se pela primeira vez no universo da ficção. O livro, intitulado Metade da Idade Dele, acompanha a vida de Waldo, uma jovem de 17 anos, que trabalha na Victoria’s Secret, alimenta-se sobretudo de comida processada, estuda e partilha casa com uma mãe negligente, que mantém relacionamentos amorosos problemáticos, tóxicos e fugazes.

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