Ator e músico Jared Leto nega acusações de agressões sexuais

Edição de 28 de julho a 3 de agosto

"Nunca agredi sexualmente ninguém em toda a minha vida. Estas alegações são absoluta e categoricamente falsas", garante o músico e ator, acusado por quatro mulheres.

Além de ator, Jared Leto é vocalista da banda Thirty Seconds to Mars

Além de ator, Jared Leto é vocalista da banda Thirty Seconds to Mars Soeren Stache/picture-alliance/dpa/AP Images

O músico e ator norte-americano Jared Leto rejeitou as acusações de abuso, agressão e importunação sexual feitas contra si por várias mulheres, que eram menores na altura dos alegados factos.

"Nunca agredi sexualmente ninguém em toda a minha vida. Estas alegações são absoluta e categoricamente falsas", declarou, num curto comunicado divulgado na quarta-feira à noite e citado por vários órgãos de comunicação social norte-americanos.

Jared Leto, vocalista dos Thirty Seconds to Mars, é acusado de abuso, agressão e importunação sexual por várias mulheres, num documentário da BBC que se estreou na quarta-feira.

Quatro das mulheres ouvidas em "Jared Leto: Hollywood's Darkest Secret" ("Jared Leto: O Segredo Obscuro de Hollywood", tradução livre para português), acusam o artista de "conduta sexual criminosa", tendo os alegados factos ocorrido entre 2002 e 2016.

Na altura, o músico e ator, que tem hoje 54 anos, teria entre 30 e 40 anos e as alegadas vítimas eram adolescentes.

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Uma das mulheres contou ter sido agredida sexualmente na casa de banho de um motel quando tinha 17 anos. Outra disse que Jared Leto a ameaçou de agressão sexual, depois de ter ficado inesperadamente a sós com o artista num quarto de hotel, quando tinha 19 anos.

Uma terceira mulher partilhou ter mantido um relacionamento sexual com o vocalista dos Thirty Seconds to Mars quando tinha 17 anos, o que no estado norte-americano da Califórnia é classificado legalmente como violação de menor.

Uma outra mulher referiu ter sido manipulada por Jared Leto quando tinha 16 anos, alegando que o ator se serviu da fama para lhe fazer várias chamadas de conteúdo sexual explícito.

A esta mulher foi enviado mais tarde um acordo de confidencialidade, que a impediria de falar sobre a sua relação com o artista. A BBC refere ter tido acesso ao documento, que a mulher se recusou a assinar.

Além destas, mais quatro mulheres relataram ter recebido "chamadas telefónicas estranhas e, muitas vezes, de caráter sexual por parte de Leto quando eram mais jovens".

No total foram dez as mulheres a partilharem as suas histórias com a BBC.

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A estação pública britânica garante ter visto fotos e mensagens que corroboram as histórias contadas pelas mulheres, e que os testemunhos foram confirmados por amigos e familiares das mesmas.

Além das alegadas vítimas, o documentário inclui testemunhos de duas pessoas que trabalharam com a banda de Jared Leto.

As acusações tornadas públicas com o documentário da BBC juntam-se a outras divulgadas em junho do ano passado pela publicação online norte-americana Air Mail.

Na altura, nove mulheres acusaram Jared Leto de conduta sexual imprópria, quando elas eram adolescentes, com algumas a classificarem o seu comportamento de "predatório, aterrador e inaceitável". O artista negou as acusações.

Jared Leto tornou-se conhecido como ator, na década de 1990, na série de televisão "My So-Called Life", protagonizada por Claire Danes.

No cinema integrou o elenco de filmes como "O Clube de Dallas", que lhe valeu um Óscar de Melhor Ator Secundário, "Sr. Ninguém", "Morbius" e "Esquadrão Suicida".

Em 1998, Jared Leto fundou, com o irmão Shannon Leto e Tomo Milicevice, os Thirty Seconds to Mars.

A banda, que editou o álbum de estreia, "30 Seconds to Mars", em 2002, já atuou várias vezes em Portugal, tanto em festivais como em concertos em nome próprio.

O concerto mais recente aconteceu em julho do ano passado, no Festival Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia.

A banda tem regresso previsto a Portugal no próximo ano, para um concerto em Lisboa, na MEO Arena, em 06 de abril, no âmbito da digressão "A Beautiful Lie vs This Is War".