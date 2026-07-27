Nouvelle Vague apresentam novo álbum em cinco concertos em Portugal em 2027

A banda francesa vai atuar em Faro, Lisboa, Coimbra, Portalegre e no Porto. O disco novo, intitulado "A date with Depeche Mode", será editado a 30 de outubro deste ano.

Em 2024, a banda francesa fez uma série de concertos em Portugal, incluindo no festival Vodafone Paredes de Coura

Em 2024, a banda francesa fez uma série de concertos em Portugal, incluindo no festival Vodafone Paredes de Coura Carlos Gonçalves

Os franceses Nouvelle Vague regressam a Portugal em fevereiro do próximo ano para uma série de cinco concertos, em Lisboa, Porto, Coimbra, Faro e Portalegre, nos quais irão apresentar um novo álbum, a ser editado em outubro.

De acordo com a promotora Symbiose, num comunicado divulgado esta segunda-feira, a digressão do coletivo começa em Faro, em 10 de fevereiro, no Teatro das Figuras, passado depois por Lisboa, a 11 de fevereiro, na Aula Magna, Coimbra, 12 de fevereiro, no Convento São Francisco, Portalegre, 13 de fevereiro, no Centro de Artes do Espetáculo (CAE), e Porto, 14 de fevereiro, na Casa da Música.

"Conhecidos pela sua capacidade única de reinventar clássicos do post-punk e da new wave com a suavidade da bossa nova, o coletivo francês, como é habitual nos seus longos concertos irá tocar clássicos, que marcaram a sua carreira bem como os novos temas do novo disco que trará na bagagem, o seu muito aguardado sétimo álbum de estúdio", refere a promotora.

O novo álbum do grupo, "A date with Depeche Mode", tem edição prevista para 30 de outubro.

No novo trabalho, os Nouvelle Vague recriam e reinterpretam treze canções dos britânicos Depeche Mode. Esta é a primeira vez que a banda dedica um álbum inteiro ao repertório de um único artista.

O álbum, gravado entre o Rio de Janeiro e Paris, "estabelece um diálogo perfeito entre a alma musical brasileira, contando com a participação de alguns dos melhores músicos do Brasil, e o universo intemporal dos Depeche Mode, tudo isto sob o toque inconfundível de Nouvelle Vague".

Embora o álbum só seja editado em outubro, já foram revelados dois dos seus temas: "Enjoy the silence", um dueto de Skye Edwards (dos Morcheeba) e Larry Love (Alabama 3), e "Never Let Me Down Again", com a cantora brasileira Flávia Coelho.

Os bilhetes para os concertos dos Nouvelle Vague em Portugal, cujos preços variam entre os 28 e os 30 euros, já estão à venda.