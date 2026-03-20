6 planos para o fim de semana: teatro, pizza e concertos

O fim de semana traz a estreia de uma peça em Lisboa, novidades gastronómicas no Estoril e concertos nas Caldas das Rainha.

1. Se estiver por Lisboa, aproveite para assistir à estreia da peça As Quatro Mortes de Napoleão, no Teatro São Luiz. Com texto e encenação de Pedro Saavedra, o espetáculo explora quatro teses sobre a morte do antigo imperador francês: "um estrangulamento encomendado, um envenenamento propositado, uma morte natural ou até um suicídio honroso". A peça vai estar em cena a partir deste sábado, 21, e pode ser vista até 4 de abril. Os bilhetes custam €12.



O espetáculo "As Quatro Mortes de Napoleão" estreia a 21 de março DR

2. Ainda na capital, falamos-lhe sobre o novo menu de brunch do restaurante Trinca, disponível aos domingos. A ementa especial junta propostas como os ovos, os pastéis de bacalhau, as torradas com manteiga e doce abóbora, o prego da vazia, as mimosas e as margaritas.

3. No Estoril, também há novidades gastronómicas. A pastelaria Carolina Sales Café acaba reforçar a carta com hambúrgueres artesanais e pizzas quadradas. Uma fatia de pizza custa €6 e os sabores variam entre marguerita, três queijos, brie com presunto e mel, atum, queijo e "fiambre cremoso".

4. No sábado, 21, deixamos-lhe uma proposta musical. Às 22h30, a artista paulistana Jup do Bairro vai subir ao palco da Casa Capitão para apresentar o seu disco mais recente, Juízo Final, que inclui canções como Escolha Uma Vida, Fim e Dói Demais. Os bilhetes custam €13.

5. Esta sexta-feira, 20, a banda britânica Suede apresenta o disco Antidepressants, no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa. Integrado na tour Antidepressants: Dancing With The Europeans Tour , o concerto vai servir para apresentar o décimo disco de estúdio da banda, lançado em setembro de 2025. As portas abrem às 20h e os bilhetes custam entre €32 e €50.



A banda Suede vai apresentar o disco "Antidepressants" em Lisboa Europa Press via AP

6. O festival Impulso está de regresso às Caldas da Rainha, com uma programação que se prolonga até dezembro e inclui concertos, cinema e performances. Esta sexta-feira, 20, pode assistir aos concertos da compositora portuguesa Rossana e do produtor musical Stereossauro, no café Palco, a partir das 22h30. Os bilhetes são vendidos à porta.