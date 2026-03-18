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No palco do S. Luiz, há uma doença eterna chamada amor

Com estreia esta quarta, 18, "Todos Pássaros", peça de Wajdi Mouawad, cruza intimidade, conflito e tragédia num tempo em que a empatia desaparece nos destroços. Para ver no Teatro S. Luiz, em Lisboa.

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Edição de 10 a 16 de março
No palco do S. Luiz, há uma doença eterna chamada amor
Tiago Neto 18 de março de 2026 às 16:21
David Esteves e Madalena Almeida encabeçam a encenação de Álvaro Correia
David Esteves e Madalena Almeida encabeçam a encenação de Álvaro Correia D.R.

Dois corpos que se encontram e, com eles, dois mundos que colidem, não apenas no presente mas ao longo de uma história que insiste em regressar. Assim se escreve Todos Pássaros, peça do líbano-canadiano Wajdi Mouawad, uma narrativa em que a grande História e as vidas individuais se entrelaçam: Eitan (David Esteves), judeu-alemão, e Wahida (Madalena Almeida), árabe-americana, apaixonam-se numa biblioteca de Nova Iorque.

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Tópicos Pássaros encenador violência Teatro São Luiz Álvaro Correia Madalena Almeida Luís Miguel Cintra Nova Iorque Israel
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