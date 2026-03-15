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"Esse Lugar". O corpo, o filho e a dúvida no romance íntimo de Berta Dávila

Poucas experiências serão tão íntimas como a da maternidade. No entanto, escritoras por todo o mundo têm escolhido falar sobre isso. Com "Esse Lugar", Berta Dávila junta-se a essa galeria.

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Edição de 10 a 16 de março
'Esse Lugar'. O corpo, o filho e a dúvida no romance íntimo de Berta Dávila
Ângela Marques 15 de março de 2026 às 08:00
Berta Dávila nasceu em Santiago de Compostela e tem 38 anos
Berta Dávila nasceu em Santiago de Compostela e tem 38 anos D.R.

Prémio da Crítica da Galiza, Prémio Folhas Novas para Melhor Livro, Prémio Xerais de Romance e entrada na lista de Melhores Livros Galegos do Ano do El País. Facto: os prémios não falam, logo, não dizem nada sobre a competência de um livro. Percepção: alguma coisa este livro deve ter de especial. Conclusão: o leitor pode tirar a sua.

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