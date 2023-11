Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

"O Último Animal": um filme "de mafiosos", droga e crime no Rio de Janeiro

A cidade de Deus agora é do bicho: o novo filme de Leonel Vieira, com Joaquim de Almeida, é uma espécie de "e depois" de "Tropa de Elite" e "Cidade de Deus" - com os filmes "da máfia ítalo-americana" de Coppola na bagagem, garante o realizador.