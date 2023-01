Do punk à música sacra: assim se canta o Dia de Reis

Braga promove duas noites de concertos com bandas locais, Mafra fará soar os seis órgãos da Basílica do Palácio Nacional e a Orquestra da Gulbenkian dá entrada no seu sexagésimo aniversário com duas estreias - eis os concertos do Dia de Reis