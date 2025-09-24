Sábado – Pense por si

Amizades Improváveis! Conheça a história do cão e do corvo que se tornaram melhores amigos

Meeko e Russell são animais de espécies diferentes, mas com um laço forte que os une.

Amizades Improváveis! Conheça a história do cão e do corvo que se tornaram melhores amigos
SÁBADO 24 de setembro de 2025 às 10:53
Amizades Improváveis! Conheça a história do cão e do corvo que se tornaram melhores amigos
Amizades Improváveis! Conheça a história do cão e do corvo que se tornaram melhores amigos

É o caso da amizade entre Meeko, um Border Collie, e Russell, um corvo resgatado, que se tornaram inseparáveis desde o dia em que se conheceram. De acordo com a página oficial criada pela tutora, os dois amigos gostam de passar tempo juntos, seja a relaxar na varanda ou a brincar no quintal. 

Leia o artigo na integra no site da

Amizades Improváveis! Conheça a história do cão e do corvo que se tornaram melhores amigos