Começa a derradeira temporada de Ozark

Um assessor financeiro sequestra a sua família dos subúrbios de Chicago até aos Ozarks, uma comunidade de veraneio nos lagos artificiais do Missouri, onde será forçado a lavar dinheiro do segundo maior cartel de droga do México. A promessa é que, no fim da estadia, a dívida de submissão ficará saldada – mas quem pode fiar-se num bando de sicários?