Netflix confirma que vai apostar numa segunda temporada de 'Squid Game'

A plataforma norte-americana de streaming deu luz verde à continuação do projeto e a segunda temporada é oficial.

Em novembro de 2021, Hwang Dong-hyuk, criador da série sul-coreana que se tornou um sucesso, confirmou que havia a intenção de avançar para uma segunda temporada. Do lado da Netflix, o aval chegou esta quinta feira por parte do co-CEO, Ted Sarandos, por ocasião da entrevista sobre os lucros da empresa no quarto trimestre de 2021.