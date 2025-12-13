10 presentes que custam menos de 30 euros

Dar um presente é muito mais do que oferecer um objeto: é partilhar atenção, carinho e boas intenções. Neste artigo, reunimos 10 sugestões de presente abaixo dos 30 euros para agradar tanto ao culto quanto ao caseiro; ao guloso ou ao vaidoso.

1) Livro



"James", de Percival Everett é considerado um dos melhores livros do ano FNAC

Para fãs de literatura, um livro é sempre um presente atencioso. As opções são quase ilimitadas e adaptam-se ao gosto pessoal de qualquer um, seja mais pragmáticos ou mais fantasiosos. James de Percival Everett, é uma reimaginação d'As Aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain que acompanha a perspetiva de Jim, que acompanha Huckleberry na jornada dele. A tradução em português foi feita pelo escritor Bruno Vieira Amaral e está disponível na FNAC por 19,99 euros.

2) Vinil



"Thriller" de Michael Jackson Fnac

Por mais que o mercado digital continue a ser o método de eleição moderno para ouvir música, é impossível negar o ressurgimento do vinil, que apresentou um crescimento em vendas de 7% em Portugal nos últimos 12 meses de acordo com a Audiogest. Quer pelo artwork inédito ou pela sonoridade que muitos distinguem como única, um disco vinil é um presente essencial para qualquer fã de música. Tal e qual como o disco vinil, Thriller de Michael Jackson é igualmente intemporal e está à venda na FNAC a 23,99 euros.

3) Perfume



Equivalenza 086 Rebel Rebel, com toques florais orientais Equivalenza

É um presente útil e elegante que transmite atenção ao gosto de quem o recebe. Oferece um toque de luxo que qualquer um aprecia mas que poucos tomam o tempo para adquirir. A Equivalenza oferece várias opções de coffrets com duas fragrâncias de 30ml e 12ml a partir de 14,99 euros, perfeitas para uso diário.

4) Compota



Compotas St. Dalfour edição limitada "Emily in Paris" com sabores a fruta St.Dalfour

É um presente simples, saboroso para quem aprecia sabores tradicionais ou para quem sonha com as pastelarias e a gastronomia francesa. A nova coleção limitada da marca francesa St. Dalfour em colaboração com a série da Netflix Emily In Paris apresenta, pelo valor de 29,99 euros, um coffret de compotas de laranja amarga, morango e frutos vermelhos com uma colher de cerâmica ideal para barrar a compota no pão.

5) Conjunto de chávenas de café



Conjunto de chávenas em tons de verde e branco La Redoute

É um presente que novamente combina a utilidade com estilo. Entre chávenas partidas e conjuntos desirmanados, é seguro admitir que qualquer fã da bica com uma máquina de expresso em casa aprecia um novo conjunto de chávenas de café, mesmo que sejam guardadas por tempo indefinido nos armários da casa e reservadas exclusivamente "para (grandes) convidados". Este conjunto de cerâmica está à venda atualmente na La Redoute a 28,79 euros.

6) Álbum de Fotos



Álbum de fotos para fãs de fotografia Dreambooks

É uma prenda sentimental cheia de significado para aquele familiar ou amigo que aprecia o registo fotográfico. Cada página dá a oportunidade de guardar imagens e memórias, de reviver histórias e de aprimorar uma coleção de momentos que pode ser transmitida de geração para geração. O álbum scrapbook a 21,90 euros da Dreambooks acomoda até 40 fotos e o design minimalista permite a personalização do álbum.

7) Jogo de Cartas



Jogo de cartas "Pick Your Poison" Note!

Jogos de cartas para adultos têm ganhado bastante tração entre convívios de amigos pelo dinamismo e entretenimento. Este Natal, a Note! oferece diversos jogos de festa incluindo o jogo de cartas Pick Your Poison a 24,99 euros que incentiva os jogadores a responder a perguntas anónimas que certamente irão instigar debates interessantes entre amigos.

8) Coluna Bluetooth



Coluna JBL portátil para música FNAC

Uma coluna bluetooth é um presente moderno e versátil. Tanto para animar convívios entre amigos e familiares ou para momentos de relaxamento em casa, a coluna bluetooth é ideal para grandes fãs de música que gostam de permanecer ativos. A FNAC oferece várias opções de colunas, inclusive a coluna JBL Go Essencial 2 a 26,99 euros.

9) Conjunto de Joalharia



Conjunto de bijutaria acessível da loja Sentido da Cor Sentido da Cor

Não é necessário gastar muito para oferecer uma prenda elegante e duradoura. Conjuntos de bijutaria de aço inoxidável são uma opção perfeita para fãs de bijutaria que fazem uso diário das peças favoritas. A loja Sentido da Cor na Avenida João XXI junto à Avenida de Roma, em Lisboa, reúne uma curadoria de peças impecável a preços acessíveis, como o caso do conjunto acima que custa por inteiro 14,50 euros.

10) Bombas para banho



Conjunto de bombas de banho Sephora com temática natalícia Sephora

Repletas de cor, aromas e efervescência, uma bomba de banho é o presente indicado para quem aprecia pequenos rituais de beleza e é fã de banhos de imersão. Caso tenha intenções de fugir ao clássico confret com gel de duche e loção corporal pode optar pelo coffret de bombas de banho com temática natalícia da Sephora, à venda por 10 euros.