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Cinema

Um filme sobre canções de amigos

A nova comédia dramática musical do realizador John Carney chama-se Letras Roubadas e estreia-se esta quinta-feira, 2 de julho, nos cinemas

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Edição de 23 a 29 de junho
Nuno Miguel Guedes 30 de junho de 2026 às 23:00
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O realizador John Carney adora canções. Mais: acredita nelas e no seu poder de redenção, na forma como se entranham na nossa vida, comentando ou sublinhando todos os momentos importantes que nos vão acontecendo. Porque numa canção pode estar tudo: alegria, tristeza, espanto, perda, descoberta – todo o espectro de sentimentos e situações que nos fazem ser humanos.

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Tópicos Canção Redenção Óscar Óscares John Carney Danny Wilson The Groove Thin Lizzy Irlanda
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