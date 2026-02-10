'A Voz de Hind Rajab': no cinema, a tragédia palestiniana ao telefone

O filme tunisino, um dos cinco nomeados ao Óscar de Melhor Filme Internacional, centra-se na invasão de Gaza com uma abordagem diferente. Chega esta quinta, dia 5, a Portugal.

O que mostrar no grande ecrã quando tudo já foi visto? A intuição e as tentativas de a contornar não são novas: em 1957, Sidney Lumet fez história em 12 Homens em Fúria, ao fazer um filme da discussão de um grupo de jurados de tribunal em torno da sentença de um jovem acusado de homicídio – sem recurso a qualquer dramatização do crime propriamente dito.

Os exemplos são demasiado numerosos para elencar, mas, mais recentemente, vimos réplicas dessa ideia a conquistar o cinema em diferentes formatos: Locke (2012), de Steven Knight, são 85 minutos de Tom Hardy a conduzir e a falar ao telefone; em A Zona de Interesse (2023), de Jonathan Glazer, o protagonista está ausente, com a vida familiar pacata dos oficiais nazis a ocultar os horrores dos campos de concentração.

A Voz de Hind Rajab, nomeado ao Óscar de Melhor Filme Estrangeiro, tem muito em comum com estes filmes. Toda a ação decorre dentro do quartel-general do Crescente Vermelho Palestiniano, que coordena a ação de ambulâncias em operações de resgate de civis no campo de batalha de Gaza, e onde um operacional, inconformado com a lentidão e burocracia no auxílio a Hanood - uma criança de 5 anos cercada pelas tropas israelitas e rodeada dos cadáveres dos seus familiares - vai aos limites para resgatá-la.



Saja Kilani como Rana Hassan Faqih, telefonista do Crescente Vermelho

Não tardamos a perceber, no entanto, que esta dramatização da história real do resgate de Hanood, diminutivo de Hind Rajab, mescla realidade e ficção de uma forma que não se vê com frequência no cinema: é a voz real da rapariga, captada nas gravações das horas de chamada que manteve com o Crescente Vermelho enquanto esperava para ser resgatada, que ouvimos no filme, contracenando com atores que, por vezes, se calam diante da pungência e expressividade do real, dando lugar à voz dos verdadeiros telefonistas que falaram com Hind.

É através do telefone, bem como das expressões faciais (com destaque para Saja Kilani), que a realizadora tunisina Kaouther Ben Hania retrata este conflito em que, deixa claro, crianças são potenciais alvos de tiro e ambulâncias estão sujeitas a bombardeamentos, ao longo de agonizantes 90 minutos que demoram a passar. Não se coíbe em chorar pelas vítimas e apontar o dedo aos culpados, mas A Voz de Hind Rajab não é só um filme propagandista: os dilemas morais da ajuda humanitária estão também em primeiro plano, num filme que sabe que as vítimas da guerra são muito mais numerosas do que os túmulos que esta cria.