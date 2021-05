120 anos de arte criada por mulheres na Gulbenkian

As mais lidas GPS

Tudo o que eu quero – Artistas portuguesas de 1900 a 2020 estará na sede da fundação de 2 de junho a 23 de agosto, com entrada grátis.

"A World of Ilusions", de Grada Kilomba, uma obra de 2019, é das mais recentes da mostra

Tudo o que eu quero – Artistas portuguesas de 1900 a 2020, que inaugura esta quarta feira, 2 de junho, na Sala de Exposições Temporárias da Fundação Gulbenkian, em Lisboa, vai buscar o título a Lou Andreas-Salomé, autora que desenvolveu uma das mais notáveis reflexões sobre o lugar das mulheres no espaço social, intelectual, sexual e amoroso dos últimos séculos, situando, assim, as artistas selecionadas no espírito de subtileza, de afirmação e de poder.