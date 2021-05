Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. Os Concertos Promenade estão de regresso ao Coliseu do Porto com uma programação de sete espetáculos até ao final do ano. A estreia está marcada para este domingo, dia 30 de maio, às 11h, com a apresentação do conto musical "Pedro e o Lobo", de Sergei Prokofiev. O humorista Bruno Nogueira assumirá a narração ao vivo do espetáculo, com interpretação musical da Orquestra Clássica de Espinho. Outras obras em destaque deste ciclo, uma das marcas clássicas da programação familiar do Coliseu e que tem lugar uma vez por mês, ao domingo de manhã, são a "Rhapsody in Blue" de Gershwin, o conto "A Arca do Tesouro" de Alice Vieira, musicado por Eurico Carrapatoso ou a "Cinderela" de Lotte Reiniger. Os bilhetes custam entre €6 e €14, mas está a decorrer uma campanha de 50% de desconto na bilheteira do Coliseu na assinatura do ciclo completo.