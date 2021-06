Cinco razões para ir à bienal de design

Sob o mote Alter-realidades, a edição de 2021 da Bienal de Design do Porto decorre até 25 de julho no Porto e em Matosinhos e tem mais de 49 atividades em cartaz.

A bienal de Design do Porto (PDB) convoca, na segunda edição, a comunidade a dar o seu contributo numa programação participativa e que pretende refletir sobre a forma como o design pode ajudar a construir cidades mais inclusivas. Com a ajuda de Raquel Pais, da curadoria do evento, destacámos cinco atividades que merecem atenção e que mostram que o caminho do design passa pela sustentabilidade e pela empatia.