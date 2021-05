Três grandes exposições para ver no Porto

Peter Lindbergh e Alberto Giacometti, Francis Bacon e a segunda edição da Bienal de Fotografia do Porto são as propostas que deve conhecer.

A entrada na exposição de Giacometti e Lindberg custa €10 e dá direito a um cálice de vinho do porto no Rooftop Flores.

Se olharmos para as propostas expositivas que a cidade tem para oferecer, podemos dizer que o Porto desconfinou em grande. Capturar o Invisível mostra um diálogo sensível e profundo entre a fotografia de Peter Lindbergh e as esculturas de Alberto Giacometti; Francis Bacon chega a Vila Nova de Gaia para inaugurar com pompa e circunstância a nova galeria do WOW - World of Wine. E a Bienal de Fotografia, que este ano se estende a Lisboa e ao mundo online, impele-nos a refletir sobre a interdependência entre os sistemas naturais e humanos. Organize a sua agenda e não deixe escapar estas três exposições.



Bienal ‘21 Fotografia do Porto, até 27/6