A Administração do Porto de Lisboa volta a abrir, este fim de semana, a Gare Marítima de Alcântara e a Gare Marítima da Rocha Conde D’Óbidos, para visitas gratuitas, apelando a todos que respeitem as recomendações das autoridades de saúde, no que diz respeito à COVID-19, durante as mesmas.