Samson Kambalu acaba de ser distinguido com o Quarto Plinto em Londres e estará na Culturgest no próximo outono.

Acaba de ser anunciado que Samson Kambalu - artista nascido no Malawi e radicado no Reino Unido desde o início da década de 2000 – é o vencedor do prémio britânico Quarto Plinto (Fouth Plint), um dos prémios de arte pública mais famosos do mundo.