Reis na diagonal: Xeque-mate

Quando Joana pede ao motorista que os deixe sair ali, numa ponta do Rossio, Paulo surpreende-se, como acontece sempre que Joana toma decisões sem apelo. O motorista abranda, prepara-se para encostar o carro, já assistiu muitas vezes a mudanças súbitas de planos, está acostumado a receber ordens da esposa do secretário de Estado. Por preguiça, Paulo resmunga, diz que vai ser reconhecido na rua, as pessoas sabem quem ele é ou, pelo menos, algumas pessoas têm a impressão de conhecê-lo de algum lado. Com toda a paciência, Joana explica-lhe que devem sair ali e fazer o caminho a pé justamente por esse motivo. Falta pouco mais de dois meses para as eleições, mostrar-se é campanha. Talvez assim alcance as suas aspirações já em março. Paulo sabe a que aspirações Joana se refere. No ano passado, teve de encontrar consolo ao ser reconduzido como secretário de Estado. Custou-lhe a falta de convite para um ministério, qualquer um. Durante a campanha, em inúmeras conversas, a atribuição de uma pasta tinha ficado implícita, havia um subtexto nesses diálogos de meias-palavras, claro que sim, a pasta parecia-lhe certa. A lembrança dessa desilusão faz com que abra a porta mal o carro se imobiliza, logo a seguir ao Nicola, já rua Áurea. O motorista não consegue chegar a tempo de ajudar Joana a sair.