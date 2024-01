Reis na diagonal: Rei solitário

Abre a porta devagar e dá um passo. Na distância, o som de anúncios da telefonia mistura-se com o cheiro a sopa, o cheiro a caixas de medicamentos sobre os armários. Mesmo tentando fechar a porta com mínimo barulho, o chão de madeira estala sob a presença de João e, de repente, a partir da cozinha, os passos da Dona Lucinda disparam na sua direção. Perante essa pressa, João acredita que a senhoria vem dar-lhe uma reprimenda. De entre os muitos erros que cometeu, quererá ralhar-lhe acerca de algum. No entanto, assim que ela entra no corredor, assim que pronuncia uma palavra, João percebe logo que se precipitou, é claro que a Dona Lucinda não vem com essa intenção. Em meio segundo, culpa-se por ter sido capaz de tal ideia, foi injusto. A Dona Lucinda só quer ajudar, explica-lhe que telefonou a menina Joana, o que é feito dela? João não responde, é ele que pergunta: deixou recado? Sim, deixou. Disse que estará no réveillon da Voz do Operário, pediu que fosses lá, precisa de falar contigo. A Dona Lucinda não percebe a mocidade, está baralhada, parece os seus novelos de linha branca quando pousa a renda em qualquer lado e o gato os apanha. Mas João não lhe tira dúvidas, tem urgência, não se importa de fazer barulho ao sair.