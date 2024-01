Reis na diagonal: Sacrifício das duas torres

A imobilidade que cobre os objetos tem parecenças com o prenúncio de alguma coisa. A televisão está ligada, mas sem som, apenas figuras a mexerem-se, a alternarem-se. Os únicos ruídos chegam de longe, o motor de um carro ou de uma mota na estrada de Torres Vedras a atravessar as paredes, a entrar pelas janelas como a luz do fim da manhã ou, com mais frequência, os ruídos da empregada na cozinha, leva tudo à frente, não se importa de bater com panelas e tachos. João está sentado, lê o jornal no tablet, artigos de opinião sobre o novo secretário-geral do PS, eleito há pouco mais de uma semana. Mas João não consegue suster-se nas palavras. Inicia uma frase, repara na primeira ideia mas, logo a seguir, distrai-se, há pensamentos que o puxam, o seu olhar continua sobre as restantes palavras, segue por frases separadas por vírgulas, mas não as apreende. No entanto, há um ponto. Essa pausa é um alerta silencioso. Então, ao aperceber-se do alheamento, volta atrás, tentar retomar a concentração. Às vezes, a esposa de João entra na sala, pouco perturba o silêncio, acerta almofadas no sofá, bate-lhes com a palma da mão e volta a sair, também ela está expectante.